بالفيديو والصور.. الاتفاق يعبر الفيصلي بصعوبة في الدوري

حقق فريق الاتفاق فوزًا غاليا على نظيره الفيصلي، مساء اليوم السبت، بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة الـ 13 بدوري المحترفين.
وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح فريق الاتفاق في الدقيقة 50 عن طريق اللاعب نعيم السليتي.
وبتلك النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 16 نقطة بالمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 15 نقطة بالمركز العاشر.
هدددددف!⚽️
د51′ الهدف الأول لـ الاتفاق عن طريق نعيم سليتي
الاتفاق 1 × 0 الفيصلي#الاتفاق_الفيصلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/YHXjnmdmxO
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 27, 2021
وفق “أخبار 24”.