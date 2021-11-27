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رياضة > بالفيديو والصور.. الاتفاق يعبر الفيصلي بصعوبة في الدوري
27/11/2021   10:42 م

بالفيديو والصور.. الاتفاق يعبر الفيصلي بصعوبة في الدوري

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حقق فريق الاتفاق فوزًا غاليا على نظيره الفيصلي، مساء اليوم السبت، بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة الـ 13 بدوري المحترفين.

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح فريق الاتفاق في الدقيقة 50 عن طريق اللاعب نعيم السليتي.

وبتلك النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 16 نقطة بالمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 15 نقطة بالمركز العاشر.

 الاتفاق

الاتفاق

الاتفاق

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو والصور.. الاتفاق يعبر الفيصلي بصعوبة في الدوري

رياضة
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