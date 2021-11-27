إنشاء صالة رياضية باسمها.. طفلة بجازان تحصل على الميدالية الذهبية في الكاراتيه (فيديو)

تمكنت طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً، من الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة الاتحاد السعودي للكاراتيه للبنات المقامة في جدة، في فئة القتال الفردي.
وقالت الطفلة غلا القادمة من جازان لقناة “الإخبارية” إنها بدأت التدريب على اللعبة منذ 7 أشهر، وإنها حققت طموحها بالفوز بالميدالية الذهبية، وتسعى للحصول على الحزام الأسود.
وأضافت أن الفضل في تفوقها في لعبة الكاراتيه يعود لله ثم للمدرب ووالدها، وطموحها الآن بعد الحزام الأسود هو المشاركة في بطولات عالمية، في دول العالم.
ويدعم غلا في اللعبة والدها وهو المحفز الأول لها على الفوز، والمشجع الدائم لها، رغم عدم وجود نادٍ رياضي في المنطقة التي يسكنها، وحداثة دخول الطفلة للعبة.
وبين الوالد أن أولاده الأربعة يتدربون معاً في لعبة الكاراتيه دون تفريق، وأنه يساندهم جميعاً غير أن غلا متميزة جداً، وارتقى مستواها لمستوى إخوانها الذكور، مستعرضاً أولاده وما حققوه في اللعبة. وفق “أخبار 24”.
وأعلن الرياضيون في صامطة تقديراً لإنجاز الطفلة، عن عزمهم إنشاء أول صالة رياضية نسائية تحمل اسم “غلا”، أصغر لاعبة كاراتيه في جازان.
فيديو | الطفلة “غلا” أصغر لاعبة كاراتيه في جازان تحقق ذهبية القتال الفردي#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/RcMWgeDpJC
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 27, 2021