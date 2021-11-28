أخصائي تجميل أسنان يكشف عن أسباب ظهور تصبغات اللثة.. وكيفية معالجتها

كشف أخصائي تجميل الأسنان وعلاج الجذور الدكتور حسن آل الشيخ، عن أسباب ظهور تصبغات اللثة، وكيف يمكن علاجها.
وقال الدكتور آل الشيخ خلال لقائه بـ”برنامج سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن تصبغات اللثة ليست وراثية، ولكنها ترتبط بشكل كبير بلون البشرة، وتزداد بفعل العوامل الخارجية ومنها التدخين، مشيراً إلى أن التصبغات متفاوتة في درجة تأثيرها على اللثة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه يمكن إخفاء تصبغات اللثة بنسبة كبيرة من خلال أجهزة الليزر، مبيناً أنه يُفضل إزالة التصبغات على جلستين ليتم التأكد من اختفائها بشكل كامل.
د. حسن آل الشيخ .. أخصائي تجميل الأسنان وعلاج الجذور: تصبغات اللثة ليست وراثية هي ترتبط بلون البشرة ويزيدها العوامل الخارجية البيئية ومنها التدخين .. ويمكن بهذه الطريقة توريدها @cosmolineclinc#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/yeZoscDf59
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 27, 2021