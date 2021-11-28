نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طب وتداوي > أخصائي تجميل أسنان يكشف عن أسباب ظهور تصبغات اللثة.. وكيفية معالجتها
28/11/2021   6:59 ص

أخصائي تجميل أسنان يكشف عن أسباب ظهور تصبغات اللثة.. وكيفية معالجتها

+ = -
703

كشف أخصائي تجميل الأسنان وعلاج الجذور الدكتور حسن آل الشيخ، عن أسباب ظهور تصبغات اللثة، وكيف يمكن علاجها.

وقال الدكتور آل الشيخ خلال لقائه بـ”برنامج سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن تصبغات اللثة ليست وراثية، ولكنها ترتبط بشكل كبير بلون البشرة، وتزداد بفعل العوامل الخارجية ومنها التدخين، مشيراً إلى أن التصبغات متفاوتة في درجة تأثيرها على اللثة. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه يمكن إخفاء تصبغات اللثة بنسبة كبيرة من خلال أجهزة الليزر، مبيناً أنه يُفضل إزالة التصبغات على جلستين ليتم التأكد من اختفائها بشكل كامل.

أخصائي تجميل أسنان يكشف عن أسباب ظهور تصبغات اللثة.. وكيفية معالجتها

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885186961.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.