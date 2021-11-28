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جديد المحليات > “الصحة الخليجي” يوضح حقيقة الإصابة بـ”أبو الوجيه” في حال الخروج من الدفء لمكان بارد
28/11/2021   6:58 ص

“الصحة الخليجي” يوضح حقيقة الإصابة بـ”أبو الوجيه” في حال الخروج من الدفء لمكان بارد

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أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، حقيقة ما يجرى تداوله بشأن إمكانية تعرض من يخرجون من الجو الدافئ إلى مكان بارد بشلل الجهاز النصفي المعروف باسم “أبو الوجيه”.

وبيّن المجلس الصحي، أن هذه المعلومة المتداولة “غير صحيحة”، حيث أثبتت الدراسات أن التعرض للبرد ليس له علاقة بشلل الجهاز النصفي أو التهاب العصب السابع.

ولفت إلى أن “أبو الوجيه” وهو شلل الوجه النصفي أو التهاب العصب السابع، يحدث بسبب عدم القدرة على تحريك العضلات المُتحكمة في الابتسامة وغيرها من حركات الوجه. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى السبب في الإصابة يحدث جراء الالتهاب أو التورم أو الضغط على العصب السابع الذي يتحكم في حركات الوجه، أو الإصابة بعدوى فيروسية في العصب الوجهي، ناصحاً من يصابون بتلك الحالة التوجه للأطباء فوراً.

“الصحة الخليجي” يوضح حقيقة الإصابة بـ”أبو الوجيه” في حال الخروج من الدفء لمكان بارد

جديد المحليات
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