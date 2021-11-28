مُختص: ظاهرة الغش في بناء المنازل ستختفي الفترة القادمة.. وهذه نصيحتي للمكاتب الاستشارية

توقع المدير التنفيذي لإحدى شركات الاستشارات الهندسية، عبدالرحمن الموسى، أن تختفي ظاهرة الغش في بناء المنازل مع توفر كود البناء السعودي خلال الفترة القادمة.
وقال الموسى في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إنه كان يوجد في الماضي الكثير من الأخطاء وحالات الغش في الماضي والتي كانت تنتج عن عدم فحص التربة، أو عدم تنفيذ التصميم على الطبيعة.
ونوه إلى أن عدم التزام المكاتب الاستشارية بنظام تطبيق كود البناء السعودي يُعرضهم للمساءلة القانونية والإنذار والإيقاف، ناصحاً المكاتب بتوفير فريق عمل مؤهل وقسم مُختص لمتابعة ومراقبة الجودة في التصميم والإشراف حتى تخرج الخرائط بشكل مُكتمل. وفق “أخبار 24”.
فيديو | المدير التنفيذي لشركة استشارات هندسية عبدالرحمن الموسى لـ #نشرة_النهار:
في الفترة القادمة ستختفي ظاهرة الغش في بناء المنازل مع توفر كود البناء السعودي #الإخبارية pic.twitter.com/QGXhg9efTt
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 27, 2021