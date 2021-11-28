متحدث الصحة: المتحور الجديد “أوميكرون” مثير للقلق .. ونشاطه ملحوظ في أوروبا وجنوب أفريقيا

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن النشاط الملحوظ في انتشار فيروس “كورونا” مؤخراً في أوروبا وجنوب القارة الإفريقية، والتي رُصد بها المتحور الجديد “أوميكرون” المثير للقلق، يعود للعديد من الأسباب.
وأوضح العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري حول مستجدات فيروس كورونا، أن نشاط المتحورات هو نتيجة لعدم بلوغ الأهداف المنشودة من التغطية باللقاحات، أو وصول مجموعة من أفراد المجتمع وخاصة كبار السن لمرحلة تحتاج لتعزيز جرعاتهم، أو لتراخٍ في اتخاذ الإجراءات الاحترازية المعروفة. وفق “أخبار 24”.
ونفى المتحدث ما جرى تداوله من كون الأعراض الجانبية للجرعة التنشيطية أشد، مبيناً أن أعراضها لا تختلف عن أعراض الجرعتين؛ وهي عادة أعراض طفيفة وخفيفة وتتمثل في صداع وألم في مكان الحقن، وتستجيب بشكل سريع للمسكنات.