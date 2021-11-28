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جديد المحليات > قينان الغامدي يكشف الشخصية الذكورية صاحبة مقالات “تغريد التميمي”.. وسبب خلافه مع وزير التعليم السابق أحمد العيسى
28/11/2021   8:52 م

قينان الغامدي يكشف الشخصية الذكورية صاحبة مقالات “تغريد التميمي”.. وسبب خلافه مع وزير التعليم السابق أحمد العيسى

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كشف رئيس التحرير السابق لصحيفة الشرق، الكاتب قينان الغامدي، كواليس المقالات المثيرة للجدل التي كانت تُنشر بقلم “تغريد التميمي” في الصحيفة، وكواليس السجال الذي جمعه بوزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “السطر الأوسط” على قناة mbc، أن الكاتب أحمد العرفج هو الذي كان يكتب هذه المقالات باسم “تغريد التميمي”، مؤكدًا أن العرفج هو من اقترح كتابتها بهذا الاسم وتمت الموافقة له على ذلك.

وأشار إلى أن العرفج كان يحب الإثارة، وهو ما دفعه لكتابة المقالات بهذا الاسم، موضحًا أن العديد من الكُتاب كانوا يكتبون مقالات مختلفة تحت أسماء نسائية في هذه الفترة، منهم أيضا عبده خال وغيره الكثير.

وفيما يتعلق بسجاله مع وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى، أكد الغامدي أن كتابته لمقال يهاجم توغل من وصفهم بـ”الصحويين المتسترين” المغزين للتيار المتشدد في وزارة التعليم، كانت السبب في غضب العيسى، الذي رد بكتابة مقال، وعبّر الغامدي عن استغرابه صدور مثل هذا المقال عن العيسى ودخوله في سجال معه. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه اندهش لدخول العيسى بصفته وزيرًا في سجال مع كاتب، مؤكدًا أنه لم تجمعهما أي مكالمة بعد هذا الخلاف رغم صداقتهما القديمة.

قينان الغامدي يكشف الشخصية الذكورية صاحبة مقالات “تغريد التميمي”.. وسبب خلافه مع وزير التعليم السابق أحمد العيسى

جديد المحليات
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