المطلق يوضح حكم الاستثمار بالعملات الرقمية وتحقيق أرباح منها

رد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، اليوم (الأحد)، على سؤال حول حكم الاستثمار بالعملات الرقمية وتحقيق أرباح منها.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “فتاوى” على قناة السعودية، أن الحفاظ على رأس المال أهم من السعي وراء تحقيق الأرباح الوهمية، مطالبًا البنوك المركزية بتكرار تحذيراتها بشأن مخاطر هذه العملات.
ودعا المطلق إلى إيجاد تواصل بين المفتين والبنوك المركزية، خاصة أنه يجب ألا يتم منع الخير عن الناس أو إجازته ثم الرجوع عن ذلك، مشيرًا إلى أنه يعرف العديد من الحالات حققت أرباحًا وأخرى تعرضت لخسائر ضخمة جراء المخاطرة بأموالهم بالاستثمار في هذه العملات الرقمية. وفق “أخبار 24”.
#فتاوى | الشيخ عبدالله المطلق..
ما حكم الاستثمار بالعملات الرقمية؟#قناة_السعودية pic.twitter.com/pUcrqlvQ76
— قناة السعودية (@saudiatv) November 28, 2021