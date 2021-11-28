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28/11/2021   8:52 م

دراسة أسترالية: تناول المزيد من القهوة يحد من مخاطر الإصابة بالزهايمر

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كشفت دراسة حديثة أجراها فريق من العلماء بجامعة إديث كوان الأسترالية، أن تناول كوب أو كوبين إضافيين من القهوة يومياً يعمل على تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

واستغرقت معرفة نتائج الدراسة 10 سنوات، جرى فيها تتبع معدل التدهور العقلي لدى 200 مشارك من شاربي القهوة، حيث ثبت أن تناول المزيد من القهوة يعزز تباطؤ تراكم بروتين الأميلويد في الدماغ.

وافترض مؤلفو الدراسة أن شرب القهوة قد يكون طريقة سهلة وممتعة للمساعدة في منع الخرف مستقبلاً، إضافةً إلى العديد من الفوائد، وعلى رأسها تعزيز صحة القلب. وفق “أخبار 24”.

دراسة أسترالية: تناول المزيد من القهوة يحد من مخاطر الإصابة بالزهايمر

طب وتداوي
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