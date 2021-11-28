أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة “وقاية”، الدكتور عبدالله القويزاني، اليوم (الأحد)، أنه لم يتم رصد أي حالة حتى الآن بالمملكة مصابة بالمتحور الجديد “أوميكرون”.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا، أن العمل مستمر لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، وذلك ضمن أعمال البرنامج الوطني للتسلسل الجيني لـ”كوفيد 19″.
ودعا إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية واستكمال اللقاح، ومن ضمنها الجرعة التنشيطية، إضافة إلى التأكد من الحالة الصحية بالمرافق والمنشآت الحكومية والعامة عن طريق التأكد من الحالة الصحية عبر تطبيق “توكلنا”. وفق “أخبار 24”.
وشدد على عدم حضور أي مناسبات اجتماعية في حالة ظهور أي أعراض لدى الفرد، داعيا جميع القادمين من الدول التي تم تعليق القدوم منها إلى المبادرة بإجراء فحص pcr للتأكد من حالتهم الصحية.
الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة “#وقاية” يوضح تصنيفات المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”.#واس_عام pic.twitter.com/1ASQOJ3iPr
— واس العام (@SPAregions) November 28, 2021