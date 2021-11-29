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جديد المحليات > هل التفاخر بالشراء في وسائل التواصل الاجتماعي مرض يحتاج للعلاج؟.. هكذا أجاب مواطنون
29/11/2021   7:01 ص

هل التفاخر بالشراء في وسائل التواصل الاجتماعي مرض يحتاج للعلاج؟.. هكذا أجاب مواطنون

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تباينت آراء عدد من المواطنين حول اعتبار التفاخر بالشراء في وسائل التواصل الاجتماعي، مرض يحتاج إلى العلاج وإعادة التأهيل النفسي.

وأوضح مواطنون في تقرير لقناة “الإخبارية”، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام الكثير من الأشخاص بالمظاهر بدلاً من المضمون وذلك بتوثيق كل ما يقومون بشرائه عبر مواقع التواصل ومن ثم يتفاخرون به أمام بعضهم البعض، مؤكدين أن مثل هؤلاء يحتاجون إلى العلاج النفسي. وفق “أخبار 24”.

فيما رفض آخرون اعتبار التفاخر بالشراء مرض يحتاج للعلاج، موضحين أن الأشخاص الذين يقومون بفعل هذه الأمور يتفاخرون بثمرة تعبهم واجتهادهم.

هل التفاخر بالشراء في وسائل التواصل الاجتماعي مرض يحتاج للعلاج؟.. هكذا أجاب مواطنون

جديد المحليات
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