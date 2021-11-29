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جديد المحليات > مستشار ضريبي يوضح بعض التحديات التي تواجه المنشآت خلال تطبيق “الفوترة الإلكترونية”
29/11/2021   7:01 ص

مستشار ضريبي يوضح بعض التحديات التي تواجه المنشآت خلال تطبيق “الفوترة الإلكترونية”

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أوضح المستشار الضريبي عبدالله الخطيب، بعض التحديات التي تواجه المنشآت المتوسطة والكبيرة خلال تطبيقها الفوترة الإلكترونية.

وقال الخطيب خلال إحدى حلقات برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن المنشآت المتوسطة وبينها محطات البنزين تواجه تحديات تتعلق بتوفر الأجهزة المناسبة لنشاطهم وتدريب العمالة على تلك الأجهزة والوقت الذي يتطلبه ذلك.

ولفت إلى أن معظم ملاك العقارات التجارية لا يتوفر لديهم أجهزة لإصدار الفواتير الإلكترونية، كما أن الشركات والقطاعات الكبرى مثل الاتصالات والمياه والكهرباء تواجه تحدياً في الحصول على الأرقام الضريبية لكل المُستهلكين والعملاء. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كانت حريصة على تجاوز تلك التحديات من خلال تطبيق التدرج في العقوبة عبر توجيه الإنذار قبل فرض الغرامة.

مستشار ضريبي يوضح بعض التحديات التي تواجه المنشآت خلال تطبيق “الفوترة الإلكترونية”

جديد المحليات
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