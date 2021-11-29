حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين في المملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وأوضح المركز في تقريره أنه يتوقع أن تكون السماء صحوا إلى غائمة جزئيًا مع فرصة لظهور السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ويستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل الخليج العربي.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10-25 كم/ساعة تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية إلى غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 10-25كم / ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر.
وأضاف أن حالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. وفق “أخبار 24”.