الشيخ صالح بن حميد يزود مكتبة الحرم بـ355 مخطوطة من مكتبة والده

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، الشكر والعرفان للشيخ صالح بن عبدالله بن حميد وإخوانه وأسرته لتزويدهم مركز المخطوطات بمكتبة الحرم المكي بأكثر من 355 مخطوطة من مخطوطات والده الشيخ عبدالله بن حميد.
وثمن السديس الإهداءات القيمة من الشيخ صالح بن حميد، والتي تعد إضافة نوعية ومهمة تساهم في تنمية المكتنزات القيّمة داخل مركز المخطوطات بالمكتبة، وتمكّن الزائرين والباحثين وطلبة العلم من الاستفادة مما تحويه من معلومات ثمينة.
وأكد أن المخطوطات تحظى باهتمام من منسوبي مكتبة الحرم المكي الشريف وسيجري العمل على تعقيمها وترميمها وتهيئتها بأفضل الوسائل لإتاحة فرصة الاستفادة لجميع مرتادي المكتبة. وفق “أخبار 24”.