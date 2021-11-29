هيئة النقل تسجل ناقلة النفط “راية” ضمن الأسطول البحري وترفع العلم السعودي عليها

أعلنت الهيئة العامة للنقل، تسجيل الناقلة البحرية الجديدة “راية”، ورفع العلم السعودي عليها، في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، وذلك بحضور مسؤولي الهيئة والجهات المعنية وممثلين عن شركة “بحري”.
وأوضحت الهيئة أن الناقلة “راية” تعدّ إحدى الناقلات الوطنية التي تمتلكها وتشغلها الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “بحري”، ليصبح العدد الإجمالي للسفن الوطنية التي تحمل العلم السعودي حتى اليوم 408 سُفن تزيد حمولة كل منها على 100 طن، ما يعزز القدرة الاستيعابية للأسطول البحري التجاري السعودي.
يشار إلى أن “راية” -وهي من نوع هيونداي وتبلغ حمولتها 110,706 أطنان مترية- تعد إحدى ناقلات النفط التي تمتلكها الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “بحري”، والتي بلغ إجماليها 57 ناقلة نفط.
وفق “أخبار 24”.