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جديد المحليات > استشاري بالصحة: لا يمكن استنتاج شيء حول “أوميكرون” من 163 حالة مؤكدة فقط حول العالم
29/11/2021   6:50 م

استشاري بالصحة: لا يمكن استنتاج شيء حول “أوميكرون” من 163 حالة مؤكدة فقط حول العالم

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أوضح استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، أنه لا يمكن استنتاج أي شيء حول المتحور “أوميكرون” من 163 حالة مؤكدة فقط حول العالم.

وأشار إلى أن الموجة الرابعة في أوروبا بدأت قبل “أوميكرون”، وأن “دلتا” هو السائد فيها، مبينًأ أن “أوميكرون” تطور بمعزل عن بقية المتحورات، وأنه قد لا يكون سبب الموجة الحالية في جنوب أفريقيا.

وأشاد بالإجراءات التي اتبعتها المملكة على صعيد تقييد السفر المقنن والمدعوم بحلول بديلة، والتي ساعدت على تأخير وتحجيم دخول المتحور “دلتا” إلى المملكة، لافتًا إلى أن تطبيق تلك الإجراءات مبكرًا مع “أوميكرون” واستكمال اللقاحات سيجعلان المملكة في وضع “ممتاز”.وفق “أخبار 24”.

استشاري بالصحة: لا يمكن استنتاج شيء حول “أوميكرون” من 163 حالة مؤكدة فقط حول العالم

جديد المحليات
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