تتضمن التي رُفع تعليق القدوم منها.. “الجوازات” توضح الدول المشمولة بقرار تمديد الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم (الإثنين)، عن الدول المشمولة بقرار تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة.
وأوضحت أن التمديد يشمل، البرازيل، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، ولبنان، ومصر، والهند، وإثيوبيا، وفيتنام، وأفغانستان، وجنوب إفريقيا، وزيمبابوي، وناميبيا، وموزمبيق، وبوتسوانا، وليسوتو، وإسواتيني.
يُذكر أن الجوازات بدأت بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 28 / 6 / 1443هـ الموافق 31 / 1 / 2022م، وذلك في إطار الجهود التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية، بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين.وفق “أخبار 24”.