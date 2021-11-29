"هيئة الاتصالات" تعلن متوسط سرعات الإنترنت لمقدمي خدمة الاتصالات بالربع الثالث لعام 2021

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الإثنين)، عن متوسط سرعة التحميل في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2021، مبينة أن متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل بلغ 149 ميجابت في الثانية، بنسبة نمو تُقدر بـ 1.36 %، مقارنةً بالربع الثاني من هذا العام.
واستعرضت الهيئة نتائج تقرير “مقياس” لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة، حيث تصدرت “STC” قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 162.34 ميجابت في الثانية، تلتها “زين” بمتوسط سرعة 135.72، وبالمركز الثالث “موبايلي” بمتوسط سرعة 121.70 ميجابت في الثانية.
وعلى صعيد الإنترنت الثابت احتلت “زين” الصدارة بمتوسط سرعة تحميل يبلغ 154.44 ميجابت في الثانية، وجاءت “سلام” ثانية بـ 100 ميجابت في الثانية، و”STC” ثالثة بـ 91.48 ميجابت في الثانية.
وأشارت إلى اعتلاء شركة “STC” قائمة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في جميع مناطق المملكة ما عدا منطقتي الرياض والمدينة المنورة، حيث تصدرت فيهما “زين”.
وفق “أخبار 24”.