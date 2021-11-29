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جديد المحليات > وزير الطاقة: لسنا قلقين بشأن متحور “أوميكرون”.. ولدينا قيادة جعلت رؤوسنا تصل للسماء
29/11/2021   6:50 م

وزير الطاقة: لسنا قلقين بشأن متحور “أوميكرون”.. ولدينا قيادة جعلت رؤوسنا تصل للسماء

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قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود: “نحن في المملكة لا ننحني إلا لله، فلدينا قيادة جعلت رؤوسنا تصل للسماء”.

وأضاف، خلال كلمته في حفل إطلاق حقل الجافورة للغاز اليوم (الإثنين)، أن المملكة لديها طاقات من الشباب والشابات ستدفع المملكة للأمام بحكم مخرجات التعليم ومراكز التدريب الجيدة، حتى عندما نصل إلى 2030 سنكتشف أن طموحاتنا كانت متواضعة.

وأكد الأمير عبد العزيز أنه غير قلق بشأن متحور كورونا الجديد، وذلك بعد تراجع أسعار النفط الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من أن تؤثر السلالة الجديدة على الطلب. وفق “أخبار 24”.

وزير الطاقة: لسنا قلقين بشأن متحور “أوميكرون”.. ولدينا قيادة جعلت رؤوسنا تصل للسماء

جديد المحليات
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