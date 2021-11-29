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جديد المحليات > “الطيران المدني” يصدر تعميمًا للشركات بشأن السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول للمسافرين المحصنين بجرعة واحدة
29/11/2021   6:50 م

“الطيران المدني” يصدر تعميمًا للشركات بشأن السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول للمسافرين المحصنين بجرعة واحدة

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وجهت الهيئة العامة للطيران المدني جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بالسماح بالقدوم المباشر من جميع الدول للمسافرين ممن تلقوا جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة.

وشددت الهيئة، في تعميم وجهته لجميع للناقلات الجوية في المملكة، على ضرورة تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام على المسافرين.

وأكدت الهيئة أن العمل بهذه الإجراءات يسري ابتداء من الساعة الواحدة صباحاً من يوم السبت المقبل، مطالبة جميع الناقلات بالاستمرار بتوعية المسافرين بأهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة في المملكة. وفق “أخبار 24”.

“الطيران المدني” يصدر تعميمًا للشركات بشأن السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول للمسافرين المحصنين بجرعة واحدة

جديد المحليات
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