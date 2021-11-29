“الترفيه”: تخفيض تذكرة دخول “ونتر وندرلاند” من 55 إلى 25 ريالًا

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، تخفيض تذكرة الدخول لمنطقة الألعاب “ونتر وندرلاند” إلى 25 ريالًا ، بدلًا من 55 ريالاً، بمناسبة إجازة منتصف العام، وذلك خلال فترة النهار من الساعة 12 ظهرًا إلى 4 عصرًا.
وأكدت الهيئة أن تذاكر الدخول النهارية لا تشمل أوقات الدخول المسائية، كما سمحت بالدخول المجاني للأطفال أقل من سنة، فيما حددت آخر موعد لدخول فترة النهار بالساعة 2 بعد الظهر، منوهه إلى أن الدخول يكون من خلال البوابة الجنوبية فقط.
يذكر أن “ونتر وندرلاند” إحدى المناطق الـ14 لموسم الرياض، وهي عبارة عن منطقة للألعاب وتضم 6 مناطق فرعية، تقدم 52 لعبة تناسب كل الأعمار.
وكانت الهيئة قد حددت في وقت سابق تذكرة دخول نهاية الأسبوع بـ 110 ريالات.
وفق “أخبار 24”.