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جديد المحليات > إلغاء 69 ألف رخصة نشاط تجاري في 2020.. وهذه أبرز الأنشطة الملغاة
29/11/2021   6:49 م

إلغاء 69 ألف رخصة نشاط تجاري في 2020.. وهذه أبرز الأنشطة الملغاة

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كشف تقرير حكومي عن عدد رخص الأنشطة التجارية المُلغاة في جميع مناطق المملكة لعام 2020، حسب التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (الإيزك).

وأوضح التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام 2020، أن عدد الرخص التجارية المُلغاة للعام الماضي، بلغ 69,2 ألف رخصة متعددة الأنشطة.

وجاءت أبرز أنواع الأنشطة الملغاة على النحو التالي: تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بواقع 33,6 ألف رخصة، والتشييد بقرابة 10 آلاف رخصة، بينما حلّت أنشطة خدمات الإقامة والطعام في المركز الثالث بـ8 آلاف رخصة. وفق “أخبار 24”.

وذكر التقرير أن القطاع البلدي عمل على إعداد خطة زمنية لتحسين بيئة أعمال الأنشطة التجارية، وتحديث اشتراطات الأنشطة التجارية، بالشراكة مع المواطنين وأخذ مرئياتهم، وكذلك عقد ورش عمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لرفع التكامل ومستوى التنسيق، وتحقيق التنافسية وتسهيل الفرص الاستثمارية، إضافة إلى تحسين المشهد الحضري.

إلغاء 69 ألف رخصة نشاط تجاري في 2020.. وهذه أبرز الأنشطة الملغاة

جديد المحليات
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