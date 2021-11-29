رسميًا.. ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة السابعة

حصد نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية “بالون دور” 2021 كأفضل لاعب في العالم، بعدما حُجبت لأول مرة في التاريخ العام الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا بقرار من الجهة المنظمة.
وحل ليونيل ميسي في المرتبة الأولى وتوج بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته، ليبتعد عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حصدها 5 مرات حتى الآن.
وجاء نجم المنتخب البولندي ونادي بايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفيسكي في المركز الثاني، ولاعب المنتخب الإيطالي ونادي تشيلسي الإنجليزي جورجينيو في المركز الثالث، فيما حل نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي في المركز السابع. وفق “أخبار 24”.
وحصل ميسي على جائزة الكرة الذهبية بعد منافسة عدد من نجوم كرة القدم حول العالم، أبرزهم المصري محمد صلاح (ليفربول)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) والفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد).
When Luis Suarez gives the #ballondor to Messi! pic.twitter.com/uUHhMgtVfR
— Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021