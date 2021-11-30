“ديوان المظالم” يكشف عن تحديث جديد بشأن خدمات إيداع وتبادل المذكرات بمنصة “معين” الرقمية

كشف ديوان المظالم، اليوم (الثلاثاء)، عن تحديث جديد في خدمات إيداع وتبادل المذكرات في منصة معين الرقمية.
وأوضح أن التحديث الجديد تضمن دمج خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى مع خدمة تبادل المذكرات ليصبح الاسم الجديد لأيقونة الخدمة هو “إيداع وتبادل المذكرات”.
وأضاف أن الخدمة المحدثة تشتمل على جميع المذكرات المقدمة من أطراف الدعاوى، كما تتيح إيداع مذكرات الدفاع الأولى من المدعى عليهم في الدعاوى المنظورة لدى المحاكم الإدارية.
وأكد أن الخدمة تتيح أيضا تبادل المذكرات ومرفقاتها في الدعاوى المنظورة لدى المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، مضيفا أن ذلك جاء بهدف تطوير خدماته الإلكترونية، بما ينعكس على الملفات الإلكترونية للمستفيدين من خدمات منصة معين الرقمية. وفق “أخبار 24”.
ونبه بأن المنصة تقوم بشكل آلي بتنبيه الطرف الآخر في الدعوى بوجود مذكرات وإمكانية الرد عليها في سبيل تهيئة الدعوى قبل الجلسات القضائية، مما يُسهم بشكل ملحوظ في تقليص أمد التقاضي.