مستثمر: قيمة بعض المخالفات تفوق رأس مال المشاريع التجارية

استعرض المستثمر في التجارة الإلكترونية ماهر النعماني، التحديات التي تواجه المستثمرين في التجارة التقليدية.
وأكد، خلال لقاء في برنامج “الشارع السعودي” على قناة السعودية، أن بعض المستثمرين يتعرضون لمخالفات ليس لديهم الدراية الكاملة بها، تفوق قيمتها في بعض الأحيان رأس مال المشروع، مشددًا على ضرورة توعية المستثمرين بالأنظمة قبل البدء بمشاريعهم.
وطالب بأن تتولى جهة واحدة مهام توعية المستثمرين بالأنظمة والإجراءات التي يجب اتباعها، أو تخصيص مراكز تدريبية لتوعية المستثمرين بالأنشطة التي يقبلون على العمل بها. وفق “أخبار 24”.
ماهر النعماني – مستثمر: يوجد مخالفات لم نعلم عنها تفوق رأس مال مشاريعنا..#الشارع_السعودي#قناة_السعودية pic.twitter.com/uyTG3ffkIp
— قناة السعودية (@saudiatv) November 29, 2021