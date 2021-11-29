استعرض الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، مستجدات الجهود التي تقودها الشركة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ومتحوراته، والتي بدأت بالوصول إلى مستوى عالٍ من الفعالية في صناعة اللقاح.
وأكد، خلال لقائه في شبكة CNBC الأمريكية، أنه من المتوقع أن يخضع العالم لعملية إعادة تطعيم سنويًا ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على السلامة العامة.
وأوضح ألبرت، الذي توقع قبل عدة أشهر احتياج العالم لجرعة ثالثة من اللقاح، أن الشركة تتوقع تصنيع 80 مليون جرعة مضادة لمتحورات فيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.
وبشأن فعالية دواء فايزر المضاد لكورونا، أكد ألبرت أن العقار الجديد الذي صنعته الشركة الأمريكية لديه فعالية كبيرة ضد متحور “أوميكرون”، مشيرًا إلى أنه تم تصنيع العقار مع الأخذ في الاعتبار الطفرات الجديدة للفيروس التاجي.