رسميا.. “الانضباط” تغرم مهاجم النصر فينسيت أبو بكر

قررت لجنه الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة محترف فريق النصر، فينسينت أبو بكر، لما بدر منه في مباراة فريقه أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ13 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرار بتغريم لاعب فريق النصر فينسينت أبو بكر مبلغ 10 آلاف ريال؛ وذلك بسبب ركل لوحات الإعلان لملعب المباراة، وتحريكها مما أدى إلى إلحاق الضرر بها، وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.
وحقق النصر الفوز على نظيره الأهلي، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الـ13، بدوري المحترفين، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة بالمركز السابع في جدول ترتيب البطولة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 15 نقطة في المركز التاسع. وفق “أخبار 24”.