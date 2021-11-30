الهلال يواجه الفائز من الجزيرة الإماراتي وأوكلاند في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الإثنين، قرعة بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأسفرت القرعة التي أجريت في مدينة زيوريخ السويسرية، عن مواجهة نادي الهلال أمام الفائز من مواجهة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا.
ويواجه الهلال نظيره تشيلسي الإنجليزي، في حال فوزه بمواجهته الأولى في المسابقة، ضمن الدور نصف النهائي من المسابقة، على أن يواجه الفائز من الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي فريق بالميراس البرازيلي. وفق “أخبار 24”.
وتقام بطولة كأس العالم للأندية في دولة الإمارات في الفترة من 3 إلى 12 من شهر فبراير لعام 2022.
ويشارك الهلال في بطولة مونديال الأندية، بطلاً لقارة آسيا، بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال آسيا على حساب بوهانج الكوري الجنوبي.