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رياضة > بالفيديو.. وليد الفراج يطلب من رئيس الاتحاد مسامحة سعود عبدالحميد
30/11/2021   10:17 ص

بالفيديو.. وليد الفراج يطلب من رئيس الاتحاد مسامحة سعود عبدالحميد

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طلب الإعلامي الرياضي، وليد الفراج من رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي مسامحة اللاعب سعود عبدالحميد وحل أزمة تجديد عقده مع النادي.

وأكد الفراج في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “أكشن مع وليد”، أن الحائلي لديه قلب طيب ومواقفه معروفة داخل نادي الاتحاد ولكنه يرى ناديه الأفضل في العالم ويرغب في التعامل معه بتقدير شديد.

وأضاف الفراج أن نادي الاتحاد يسير بخطى جيدة ويحتاج الحفاظ على لاعبيه، خاصة أن المدرب يرغب في بقاء اللاعب وتجديد عقده.

وكان الإعلامي علاء سعيد قد نشر عبر تويتر تصريحات على لسان أنمار الحائلي قال خلالها: “رفضت جميع الواسطات التي تدخلت لإنهاء مشكلة عقد اللاعب سعود عبدالحميد وأتمنى له التوفيق في وجهته المقبلة”. وفق “أخبار 24”.

وغاب اللاعب سعود عبدالحميد عن مواجهة الاتحاد الأخيرة أمام الطائي بقرار إداري بسبب أزمة تجديده مع النادي حتى الآن مع اقتراب انتهاء عقده.

بالفيديو.. وليد الفراج يطلب من رئيس الاتحاد مسامحة سعود عبدالحميد

رياضة
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