“أبشر” تعلن إضافة خدمة “أبشر بالتميز” قريبًا

أعلنت منصة “أبشر”، اليوم (الثلاثاء)، عن إضافة خدمة “أبشر بالتميز” قريبًا لخدماتها.
وتنضم خدمة “أبشر بالتميز” إلى قائمة طويلة من الخدمات التي تقدمها المنصة، والتي تخضع لإشراف مباشر من وزارة الداخلية.
يُذكر أن “أبشر” تسعى دومًا لتبني الحلول الذكية والمبتكرة من أجل تطوير الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، وذلك من خلال إطلاق “تحدي أبشر” المعني باستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة.
#أبشر_بالتميّز …. قريبًا على منصة أبشر https://t.co/Qs5n5PnehE pic.twitter.com/uXQWdbCW9d
— أبشر (@Absher) November 30, 2021
وفق “أخبار 24”.