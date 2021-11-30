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جديد المحليات > “أبشر” تعلن إضافة خدمة “أبشر بالتميز” قريبًا
30/11/2021   10:56 م

“أبشر” تعلن إضافة خدمة “أبشر بالتميز” قريبًا

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أعلنت منصة “أبشر”، اليوم (الثلاثاء)، عن إضافة خدمة “أبشر بالتميز” قريبًا لخدماتها.

وتنضم خدمة “أبشر بالتميز” إلى قائمة طويلة من الخدمات التي تقدمها المنصة، والتي تخضع لإشراف مباشر من وزارة الداخلية.

يُذكر أن “أبشر” تسعى دومًا لتبني الحلول الذكية والمبتكرة من أجل تطوير الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، وذلك من خلال إطلاق “تحدي أبشر” المعني باستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وفق “أخبار 24”.

“أبشر” تعلن إضافة خدمة “أبشر بالتميز” قريبًا

جديد المحليات
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