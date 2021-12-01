الزعاق: مع دخول شهر ديسمبر يبدأ البرد الفعلي على كل البلدان العربية

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن بداية حلول البرد الفعلي على جميع البلاد العربية سيكون بدخول شهر ديسمبر.
وأوضح الزعاق وفقاً لـ”العربية” أن أول شهر ديسمبر تبدأ مربعانية الشتاء، وفي منتصفه قران تاسع، ونهايته أطول ليالي السنة، مبيناً أن الشمس تنقلب في حركتها خلال الشهر من الجهة الجنوبية، إلى الجهة الشمالية.
يُشار إلى أن الزعاق قد بيّن في وقت سابق أن يوم الجمعة المقبل سيكون أو أيام المربعانية، وقبل دخولها ستكون الرياح الشمالية هي السائدة، ويكون انحدارها قوياً طوال أيام المربعانية والشبط، وتتسم بالصلافة “القوة مع البرودة”.
#تقويم | لماذا يطلق على أول أيام شهر ديسمبر اسم “مربعانية الشتاء” ولماذا يكون في منتصفه “قران تاسع” ؟
المزيد في تقويم مع خالد الزعاق#نشرة_الرابعة #السعودية @dralzaaq pic.twitter.com/ox0RVI1CEG
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) November 30, 2021