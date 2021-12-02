الأمير الوليد بن بدر يفسر سبب التأخر في التعاقد مع مدرب جديد للنصر.. وهذا رأيه بالاستغناء عن حمدالله

فسّر العضو الذهبي بنادي النصر، الأمير الوليد بن بدر، سبب التأخر في جلب مدرب جديد لفريق النصر بعد رحيل البرتغالي بيدرو إيمانويل برغبة إدارة النادي في عدم التعجل بالاختيار حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة.
وقال الأمير الوليد بن بدر، إن نتائج فريق النصر هذا الموسم غير مرضية للإدارة والجماهير، لكن عمل الإدارة مُرضٍ جداً على مستوى التعاقدات وغير ذلك، مشيراً إلى أن كل عمل يكون فيه أخطاء لكن الإيجابيات بالفريق أكثر من السلبيات.
ونوه في لقاء مع برنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية”، إلى دعمه الكامل للإدارة في قرار الاستغناء عن عبدالرزاق حمدالله الذي تراجع مستواه الفني هذا الموسم ويثق بأن البديل سيكون أفضل، مشيراً إلى أن هناك أموراً لا يعلمها الكثيرون، كما أن النصر سيبقى كبيراً بوجود حمدالله من عدمه. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن غضب الجميع من سوء النتائج جاء بسبب ثقتهم بامتلاك الفريق لعناصر ذات جودة عالية، مضيفاً بأنه لم يتواصل مع الإدارة للحديث عن الاختيارات كونه يشعر بأنها أكثر حرصاً منه على اختيار الأفضل، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن النصر قدم أداءً جيداً على مستوى بطولة آسيا والدوري لكن التوفيق لم يحالفه.
في لقاء خاص مع #كورة..
الأمير الوليد بن بدر: نتائج النصر هذا الموسم غير مرضية؛ لكن عمل الإدارة مرضي جدا، والإيجابيات بالفريق أكثر من السلبيات، وندعم الإدارة في قرار الاستغناء عن #حمدالله#كورة_روتانا #النصر pic.twitter.com/rNoqeA6RGz
— برنامج كورة (@korarotana) December 1, 2021