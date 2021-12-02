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جديد المحليات > جامعة عفت تفتح لأول مرة باب القبول للطلاب البنين .. والدراسة في هذا الموعد
02/12/2021   12:38 م

جامعة عفت تفتح لأول مرة باب القبول للطلاب البنين .. والدراسة في هذا الموعد

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أعلنت جامعة عفت بجدة فتح برنامج قبول للطلاب البنين لأول مرة في اختصاصات البكالوريوس التي تقدمها، وذلك في إطار اهتمام القائمين عليها بتقديم خدمات تعليمية تواكب المستجدات العملية.

وأوضحت الجامعة أنها ستبدأ اعتماد الدراسة في البرنامج في مستهل ديسمبر الحالي، مشيرة إلى أنها تقدم 12 برنامج بكالوريوس، و4 برامج ماجستير في كلياتها الأربع، وهي الأعمال، والعلوم الإنسانية، والهندسة، والعمارة والتصميم.

ونوهت الجامعة أن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على تخريج كفاءات قيادية وتقديم برامج رائدة نوعية، بالتعاون مع شركاء دوليين وجهات حكومية ومجتمعية لدعم التدريب والتوظيف لخريجي تلك البرامج. وفق “أخبار 24”.

جامعة عفت تفتح لأول مرة باب القبول للطلاب البنين .. والدراسة في هذا الموعد

جديد المحليات
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