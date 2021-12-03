“فورمولا 1”.. فيديو يوضح مراحل بناء أطول حلبة شوارع بالعالم بوقت قياسي في جدة

رصد مقطع فيديو مصور بتقنية الـ”تايم لابس”، حجم الإنجاز الذي جرى لبناء أطول حلبة شوارع في العالم بمدينة جدة خلال وقت قياسي استغرق 9 أشهر فقط.
وأظهر الفيديو، مراحل بناء أطول حلبة شوارع في العالم وأسرعها وكيف تم الانتهاء منها خلال فترة زمنية قصيرة.
وتوافدت فرق “فورمولا 1” إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة؛ استعداداً لخوض سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 للعام 2021 الذي يستمر حتى يوم 5 ديسمبر على كورنيش جدة.
From April to December⏳, this is the story of how the world’s longest and fastest street circuit came to be built in record-breaking fashion🚧🏗.
Now, we are ready to race!🏎🇸🇦#نسابق_المستقبل #OvertakeTheFuture
— F1 stc Saudi Arabian GP (@SaudiArabianGP) December 1, 2021
وفق “أخبار 24”.