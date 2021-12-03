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رياضة > “كولو كولو” التشيلي يرغب في التعاقد مع محترف الاتحاد بصورة نهائية
03/12/2021   12:01 م

“كولو كولو” التشيلي يرغب في التعاقد مع محترف الاتحاد بصورة نهائية

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أفادت مصادر بأن نادي كولو كولو التشيلي، يعتزم الدخول في مفاوضات مباشرة مع نادي الاتحاد لضم لاعبه الأرجنتيني ليوناردو خيل بعد انتهاء فترة إعارته.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن إعارة خيل للنادي التشيلي ستنتهي بعد قرابة شهر؛ حيث يرغب النادي شراء ماتبقى من عقده أو التعاقد معه عقب دخوله الفترة الحرة في يناير المقبل.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن نادي الاتحاد لا يرغب في إعادة اللاعب خلال الفترة الجارية؛ فيملك سبعة لاعبين أجانب، هم البرازيليون جروهي، وكوناردو، ورومارينيو، وهنريكي، والفرنسي يوسف نياكاتي، والمصري أحمد حجازي، والمغربي كريم الأحمدي.

“كولو كولو” التشيلي يرغب في التعاقد مع محترف الاتحاد بصورة نهائية

رياضة
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