117 مؤسسة تعليمية في 7 دول.. “ملكية العلا” تطلق المرحلة الثالثة من برنامج “الابتعاث”

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج “العلا للابتعاث”، بهدف الارتقاء بمهارات وقدرات أبناء وبنات العلا، بما يساهم في دعم خطط التطوير وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة في المحافظة.
وقالت الهيئة إن البرنامج يتم من خلال شراكات دولية مع 117 مؤسسة تعليمية من جامعات وأكاديميات ومعاهد مرموقة في الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وسويسرا، وألمانيا، وهولندا.
وأبانت أن البرنامج يتيح للمبتعثين والمبتعثات الحصول على الدرجات العلمية “الماجستير، والبكالوريوس، الدبلوم”، والتزود بالمهارات والخبرات والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل في العلا، بما يمكنهم من المساهمة بشكلٍ فاعلٍ في صناعة المستقبل.
وأشارت إلى أن البرنامج يشمل العديد من التخصصات في مجالات: السياحة والضيافة، والتاريخ وعلم الآثار، والفنون والمتاحف وعلوم البيئة والتقنيات الزراعية، إلى جانب التخطيط والتصميم الحضري، وإدارة المرافق والخدمات البلدية، وإدارة التواصل.
وقال رئيس قطاع الخدمات المشتركة في الهيئة عبد الله الخليوي، إن المتأهلين من المبتعثين والمبتعثات ضمن المرحلة الثالثة، سيلتحقون بدورات تدريبية من 6-8 أشهر قبل توجههم لدول الابتعاث، حيث تقام الدورات في “معهد العلا للغات” الذي تم افتتاحه أوائل شهر نوفمبر الماضي. وفق “أخبار 24”.
ويتيح البرنامج فرص التأهيل لأكثر من 1000 طالب وطالبة عبر المراحل المختلفة، لتمكينهم من المشاركة في تحقيق رؤية العلا، وذلك من خلال إمدادهم بالمعرفة والمهارات حيث سيساهمون بعد رحلتهم التعليمية في قطاعات العمل المتنوعة التي تخدم العلا.
يذكر أن المرحلة الأولى للبرنامج انطلقت في عام 2018م، والمرحلة الثانية في عام 2019م، وفقاً للقطاعات والتخصصات التي تدعم سوق العمل وتساهم في تحقيق جهود تطوير العلا.