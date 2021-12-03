“مرور جدة” يجدد التنبيه بكيفية الوصول إلى المواقف المخصصة لزوار سباق “الفورمولا1”

أكد المتحدث الإعلامي لإدارة مرور محافظة جدة، جاهزية رجال المرور لتنفيذ التنظيم المروري الخاص بإقامة سباق الفورميلا “1” في محافظة جدة.
وأوضح المتحدث أنه جرت تهيئة 7 مواقف لمركبات مرتادي السباق، وتخصيصها حسب فئة التذاكر، ويكون الدخول إليها باستخدام تذاكر إلكترونية تفاعلية، تسهل على الزوّار التعرف على الموقف المخصص لهم.
وأبان أنه يمكن للزوار الوصول إلى المواقف المخصصة وفق الآتي:
1- القادم باتجاه الجنوب عبر طريق الملك عبدالعزيز يتجه بعد تجاوز دوار الكرة الأرضية جنوباً إلى طريق الخدمة للانعطاف غربا إلى المواقف المخصصة حسب فئة التذكرة .
2- القادم باتجاه الشمال عبر طريق الملك عبدالعزيز، يعود باتجاه الجنوب عند دوار الكرة الأرضية، ويتجه إلى طريق الخدمة للانعطاف غربا إلى المواقف المخصصة حسب فئة التذكرة.
3- القادم عبر طريق الحرمين ومن مطار الملك عبدالعزيز، يتجه إلى جسر الصالة الملكية، ومنه إلى الاتجاه غربا للوصول إلى طريق الملك عبدالعزيز جنوباً. وفق “أخبار 24”.
وأهاب متحدث مرور جدة بقائدي المركبات التقيد بقواعد السير، وتلافي الازدحام المروري المتوقع على موقع السباق والطرق المؤدية إليه، وذلك باستخدام الطرق البديلة الآتية:
1- طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وطريق الأمير ماجد بن عبدالعزيز، وطريق المدينة، وطريق الحرمين بالاتجاهين شمالاً وجنوباً.
2- طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، وطريق فلسطين بالاتجاهين شرقا وغرباً.
وكانت إدارة مرور محافظة جدة، قد وجهت قائدي المركبات غير الراغبين في استخدام طريق الملك عبد العزيز، للتوجه للطرق البديلة لتلافي الازدحام خلال أيام سباق فورمولا1.
ومن المقرر أن ينطلق سباق فورمولا “1”، اليوم (الجمعة)، ويستمر حتى (الأحد) الموافق 5 ديسمبر الحالي.