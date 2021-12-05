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جديد المحليات > وثيقة تاريخية لمرسوم موقع من الملك فـهد على اتفاقية مع فرنسا
05/12/2021   7:11 ص

وثيقة تاريخية لمرسوم موقع من الملك فـهد على اتفاقية مع فرنسا

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نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، اليوم (السبت)، وثيقة تاريخية تتضمن اتفاقية موقعة بين المملكة وفرنسا.

وتظهر الوثيقة مرسومًا ملكيًا موقعًا من قبل الملك فهد بن عبد العزيز، وتتضمن الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة وفرنسا، حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

وتم توقيع الاتفاقية في مدينة جدة قبل 19 عامًا، وتحديدًا بتاريخ 21 / 1 / 1424 هـ.

وفق “أخبار 24”.

وثيقة تاريخية لمرسوم موقع من الملك فـهد على اتفاقية مع فرنسا

جديد المحليات
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