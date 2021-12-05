وثيقة تاريخية لمرسوم موقع من الملك فـهد على اتفاقية مع فرنسا

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، اليوم (السبت)، وثيقة تاريخية تتضمن اتفاقية موقعة بين المملكة وفرنسا.
وتظهر الوثيقة مرسومًا ملكيًا موقعًا من قبل الملك فهد بن عبد العزيز، وتتضمن الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة وفرنسا، حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وتم توقيع الاتفاقية في مدينة جدة قبل 19 عامًا، وتحديدًا بتاريخ 21 / 1 / 1424 هـ.
#وثيقة_تاريخية عمرها ١٩ عاماً تظهر مرسوماً ملكياً موقعاً من قبل الملك فـهد بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة الجمهورية الفرنسية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.#ماكرون_في_جدة pic.twitter.com/8V4ThbwFEa
— المركز الوطني للوثائق والمحفوظات (@ncar_ksa) December 4, 2021
وفق “أخبار 24”.