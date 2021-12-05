مستشار تعليمي يحذر: طلاب المرحلة الابتدائية سيفقدون مهارات أساسية مستقبلًا بسبب التعليم عن بُعد

استعرض المستشار التربوي والتعليمي، عبد اللطيف الحمادي، المشكلات التي قد تواجه طلاب المرحلة الابتدائية مستقبلًا بسبب التعليم عن بعد.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن طلاب المرحلة الابتدائية الذين انخرطوا بعملية التعليم عن بعد، سوف تنقصهم بعض المهارات الأساسية في المستقبل، خاصة تلك التي تحتاج إلى تواصل تفاعلي بين الطالب والمعلم، مثل القراءة والكتابة وغيرها من المهارات.
وأضاف أن الآباء مطالبون بأن يقوموا بهذا الدور التفاعلي مع الطلاب بدلًا من المعلمين في التعليم عن بعد، داعيًا إلى عودة التعليم حضوريًا لهذه الفئة من الطلاب مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أهمية التعليم الحضوري لهذه المرحلة العمرية، خاصة في ظل انخفاض المستوى التعليمي للطلاب بالمرحلة الابتدائية، مؤكدًا أن الملازمين للطفل والطفلة هم من يقومون بأداء الواجبات والاختبارات وغيرها من الأنشطة التي يجب أن يقوم بها الطالب بالمرحلة الابتدائية.
فيديو | المستشار التربوي والتعليمي عبداللطيف الحمادي:
طلاب الابتدائي سوف تنقصهم بعض المهارات في المستقبل بسبب #التعليم “عن بعد”#الإخبارية #نشرة_النهار pic.twitter.com/bNrzRwuf0g
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 5, 2021