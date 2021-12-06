مترجم مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” يكشف أسباب توقفه المفاجئ عن ترجمة كلمة ولي العهد

كشف المترجم الفوري فهد الهذلول، عن كواليس ترجمته لخطاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وقال، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إنه شعر بمزيج من الفخر والاعتزاز والرهبة خلال ترجمته لكلمة ولي العهد في هذا المحفل، خاصة وأنه كان بمثابة صوت الأمير محمد بن سلمان من خلال ترجمة كلمته من العربية إلى الإنجليزية.
وأوضح أنه استمر في ترجمة كلمة ولي العهد لمدة دقيقتين، ثم تدخل زميل آخر للترجمة في الدقيقة الثالثة، وذلك بعد أن بدا عليه أنه يحتاج المساعدة خلال الترجمة، وهو ما دفع المترجم الآخر للتدخل واستكمال عملية الترجمة، مؤكدًا أن هذا التدخل كان موفقًا خلال هذا الموقف. وفق “أخبار 24”.
وذكر أنه استطاع ترجمة كلمة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني كاملة، وهو ما كان بمثابة استعادة الثقة له بعد توقفه عن ترجمة ولي العهد أثناء إلقائها.
فيديو | المترجم الفوري فهد الهذلول: أكبر عائق يواجهنا في “الترجمة الفورية” هو التوتر.. ومشاعري عندما ترجمت كلام #ولي_العهد خليط بين الفرحة والاعتزاز#الراصد pic.twitter.com/oj15Keq9fi
— الراصد (@alraasd) December 5, 2021