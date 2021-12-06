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جديد المحليات > “الشؤون الإسلامية” تؤكد ضرورة لبس الكمامة والتباعد الجسدي في المساجد للوقاية من كورونا وتحوراته
06/12/2021   7:12 ص

“الشؤون الإسلامية” تؤكد ضرورة لبس الكمامة والتباعد الجسدي في المساجد للوقاية من كورونا وتحوراته

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أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الأحد) على ضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين في المساجد، ولبس الكمامات، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من فيروس كورونا وتحوراته.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع باستمرار كل ما يرد إليها من تعليمات من الجهات المعنية التي تتعلق بالإجراءات الاحترازية وتعمل على تنفيذها، مهيبة بالأئمة والخطباء إلى توعية المجتمع بأهمية المحافظة على الصحة العامة والالتزام بالأنظمة والتعليمات لضمان سلامة وصحة المصلين. وفق “أخبار 24”.

ودعت في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق التعليمات من المصلين أو منسوبي المساجد إلى الإبلاغ عن طريق مركز خدمات المستفيدين بالوزارة 1933.

“الشؤون الإسلامية” تؤكد ضرورة لبس الكمامة والتباعد الجسدي في المساجد للوقاية من كورونا وتحوراته

جديد المحليات
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