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جديد المحليات > “أتمنى زيارتها مرة أخرى”.. السفير الصيني يهنئ المملكة بإدراج “رجال ألمع” في قائمة أفضل القرى السياحية بالعالم
06/12/2021   1:38 م

“أتمنى زيارتها مرة أخرى”.. السفير الصيني يهنئ المملكة بإدراج “رجال ألمع” في قائمة أفضل القرى السياحية بالعالم

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هنأ السفير الصيني في المملكة، تشن وي تشينغ، المملكة بمناسبة إدراج قرية رجال ألمع ضمن قائمة أفضل القرى السياحية في العالم.

وأكد “وي تشينغ” أن قرية ‫رجال ألمع تركت انطباعًا جميلًا في ذهنه، متمنياً زيارتها مرة أخرى في المستقبل القريب.

يذكر أن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أدرجت قرية “رجال ألمع” في قائمة أفضل القرى السياحية في العالم، وذلك خلال حفل رسمي على هامش انعقاد الجلسة العامة للمنظمة في مدينة مدريد بإسبانيا.

وفق “أخبار 24”.

“أتمنى زيارتها مرة أخرى”.. السفير الصيني يهنئ المملكة بإدراج “رجال ألمع” في قائمة أفضل القرى السياحية بالعالم

جديد المحليات
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