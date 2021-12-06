“أتمنى زيارتها مرة أخرى”.. السفير الصيني يهنئ المملكة بإدراج “رجال ألمع” في قائمة أفضل القرى السياحية بالعالم

هنأ السفير الصيني في المملكة، تشن وي تشينغ، المملكة بمناسبة إدراج قرية رجال ألمع ضمن قائمة أفضل القرى السياحية في العالم.
وأكد “وي تشينغ” أن قرية رجال ألمع تركت انطباعًا جميلًا في ذهنه، متمنياً زيارتها مرة أخرى في المستقبل القريب.
يذكر أن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أدرجت قرية “رجال ألمع” في قائمة أفضل القرى السياحية في العالم، وذلك خلال حفل رسمي على هامش انعقاد الجلسة العامة للمنظمة في مدينة مدريد بإسبانيا.
كلّ التهاني للمملكة العربية السعودية بمناسبة إدراج قرية #رجال_ألمع ضمن أفضل القرى السياحية في العالم. تركت قرية رجال ألمع انطباعًا جميلًا في ذهني وأتمنى زيارتها مرة أخرى في المستقبل القريب https://t.co/XoWDVN9dvC
— Chen Weiqing (@AmbChenWeiqing) December 5, 2021
وفق “أخبار 24”.