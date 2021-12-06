يُرى بالعين المجردة.. فلكية جدة: القمر يلتقي الكواكب لعدة ليال اعتبارًا من اليوم

يرصد بسماء المملكة والوطن العربي، مساء اليوم (الإثنين)، ولمدة 3 ليالٍ متتالية زيارة القمر لكوكب الزهرة ثم زحل والمشتري.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن زيارة القمر ستكون أولا لكوكب الزهرة، ثم إلى زحل يوم غد (الثلاثاء)، بينما سيكون القمر بين زحل والمشتري بعد غد (الأربعاء)، في حين ستكون زيارته الأخيرة للمشتري بحلول الخميس المقبل بعد غروب الشمس، وبداية الليل باتجاه الأفق الجنوبي الغربي في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.
وأبان أن كوكب الزهرة وصل إلى أقصى درجات لمعانه مع بداية شهر ديسمبر، ومع تقدم الشهر سيزداد الحجم الظاهري لقرص الزهرة، وذلك مع تقلص المسافة بينه وبين كوكب الأرض، ولكن في المقابل ستتضاءل إضاءة قرصه بمرور الوقت.
وأضاف أن كوكب المشتري هو ثاني ألمع جسم في سماء المساء في ديسمبر بعد كوكب الزهرة، وعند رصده بواسطة المنظار سيظهر كقرص دائري براق وإلى جانبه أقماره الأربعة الكبيرة التي تسمى أقمار غاليلو وهي إيوا، ويوروبا، وغانميد، وكاليستو وكأنه نظام شمسي مصغر. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن مواقع تلك الأقمار تتغير باستمرار بسبب دورانها السريع حول الكوكب، أما عند استخدام تلسكوب صغير فيمكن رؤية تفاصيل أكبر حيث ستظهر أشرطة الغيوم التي تقسم الغلاف الجوي للكوكب .