“أبشر” يضيف خدمة جديدة للمكفوفين قريبًا.. وهذا موقفه من تقديم خدمات الوزارات الأخرى

كشف مدير التسويق وتطوير الأعمال في منصة “أبشر”، طارق الحميد، اليوم (الإثنين)، عن إضافة خدمة جديدة للمكفوفين في المنصة قريبًا.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “بين الناس” على إذاعة روتانا، أنه تم العمل على بعض التقنيات برفقة مجموعة من المطورين لإضافة خدمات جديدة في “أبشر”، من بينها “المجيب الآلي للمكفوفين”، والذي من المتوقع أن يكون مفيدًا لجميع المستخدمين على حد سواء.
وأكد أن “أبشر” سوف تستمر بتقديم خدماتها حصريًا لوزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة، نافيًا أن تكون هناك خطط للتوسع في قطاعات حكومية أخرى بخلاف وزارة الداخلية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الخدمات المتاحة في “أبشر” غير موجودة على مستوى العالم، موضحًا أن بعض التطبيقات الإلكترونية في بلدان أخرى توفر إمكانية التقديم للحصول على بعض الخدمات مثل جواز السفر وغير ذلك، إلا أن خدماتها لا تشمل إمكانية توصيلها لبيت المستفيد ضمن الخدمات المقدمة إلكترونيًا عبر التطبيقات الحكومية لهذه البلدان.
قريباً … سيتم إضافة خدمة جديدة للمكفوفين في #أبشر
برنامج #بين_الناس مع عمر النشوان #روتانا_FM @Absher @o_alnashwan pic.twitter.com/2FM9yBd9oZ
— إذاعة روتانا (@RotanaFMKSA) December 6, 2021
خدمات يقدمها #أبشر غير موجودة على مستوى العالم
برنامج #بين_الناس مع عمر النشوان #روتانا_FM @Absher@o_alnashwan pic.twitter.com/INM3yOHSqE
— إذاعة روتانا (@RotanaFMKSA) December 6, 2021