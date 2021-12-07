بالفيديو والصور.. “الأخضر” يُودع كأس العرب بعد الهزيمة أمام “المغرب”

هُزم المنتخب الوطني بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته اليوم (الثلاثاء) بنظيره المغربي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب.
وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب المنتخب المغربي، كريم البركاوي من ركلة جزاء في الدقيقة (45+3).
ورفع المنتخب المغربي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 9 في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد الأخضر عند نقطة واحدة.
وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:
بدأ المنتخب المغربي المباراة بضغط شديد على مرمى المنتخب السعودي، عن طريق الثنائي كريم البركاوي وسفيان رحيمي.
وقاد تركي العمار أول هجمات الأخضر، وراوغ مدافع المغرب وسدد بقوة، لكن حارس المنتخب المغربي ونادي أبها، عبدالعالي المحمدي تصدى للكرة ببراعة.
وحرم القائم المنتخب المغربي من أول أهداف المباراة، بعد تسديدة قوية من سفيان رحيمي ارتطمت بالقائمة في أخطر فرص الشوط الأول.
وتعرض لاعب وسط المنتخب السعودي، أيمن يحيى للإصابة لكن الجهاز الطبي نجح في علاجه وعاد للملعب من جديد.
وبنى المنتخب الوطني هجمة جيدة قبل نهاية الشوط الأول بعد انطلاقة علي مجرشي في الجانب الأيمن، حيث حول كرة عرضية مميزة لكنها مرت من أمام فراس البريكان.
ونال لاعب المنتخب المغربي، حمزة الموساوي البطاقة الصفراء في الدقيقة “45” بعد تدخل عنيف على ظهير الأخضر، علي مجرشي.
وحصل المنتخب المغربي على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من شوط اللقاء الأول بعد عرقلته من زيد البواردي، ليسجلها بنفسه منهيًا الشوط بتقدم المنتخب المغربي بهدف.
وبدأ الأخضر الشوط الثاني بالدفع باللاعب إبراهيم محنشي بدلاً من محمد القحطاني.
وأشهر الحكم في الدقيقة (53) البطاقة الصفراء للاعب المنتخب الوطني علي مجرشي بعد تدخل قوي على لاعب المغرب سفيان رحيمي.
وأشهر الحكم في الدقيقة (55) بطاقة صفراء جديدة للاعب المنتخب الوطني سعود عبدالحميد بعد كرة مشتركة أيضًا مع سفيان رحيمي.
وأعلن الحكم في الدقيقة (60) عدم وجود ركلة جزاء لصالح المنتخب الوطني بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني في الدقيقة (65) باللاعب هيثم عسيري بدلاً من متعب الحربي.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (74) بطاقة صفراء للاعب المنتخب الوطني فراس البريكان.
ودفع المدير الفني للمنتخب المغربي في الدقيقة (76) باللاعب محمد الشيبي بدلاً من محمد الناهيري وباللاعب إسماعيل الحداد بدلًا من محمد فوزير. وفق “أخبار 24”.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (79) البطاقة الصفراء الثانية للاعب المنتخب الوطني علي مجرشي بعد كرة مشتركة مع لاعب المغرب سفيان رحيمي.
ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني في الدقيقة (82) باللاعب يحيى هزازي بدلًا من أيمن يحيى وباللاعب حامد الغامدي بدلًا من فراس البريكان.
وأشهر الحكم في الدقيقة (89) البطاقة الصفراء للاعب المنتخب الوطني عبدالله الحمدان بعد كرة مشتركة مع اللاعب المغربي سفيان رحيمي.
شاهد هدف #كريم_البركاوي لـ #منتخب_المغرب في مرمى #المنتخب_السعودي ⚽️📽️#السعودية_المغرب #المغرب_السعودية #كأس_العرب
pic.twitter.com/dnjSEafWnE
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) December 7, 2021