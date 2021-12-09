“حساب المواطن” يوضح تفاصيل الدعم لدفعة شهر ديسمبر

أوضح برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ49 الخاصة بالدعم المخصص لشهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، التي تم إيداعها اليوم الخميس.
وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، إنه تم إيداع 1.9 مليار ريال للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 10.5 مليون مستفيد وتابع.
وأبان أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 29 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 109 مليارات ريال منها 921 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
وأشار إلى أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1060 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 116 ألف مستفيد، مشكلين 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 44% وشكل الذكـور المستقلون 56%، موضحًا أن 84% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 16% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.