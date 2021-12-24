بعد رصد 10 إصابات داخلها.. إجراء فحص “كورونا” للطلبة والمعلمين بإحدى مدارس الباحة

أجرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة بالتعاون مع الجهات الصحية، فحص “كورونا” لجميع المعلمين والطلبة بمتوسطة الأمير محمد بن سعود للتأكد من سلامة الجميع، بعد رصد عدة إصابات بالفيروس.
وقررت إدارة تعليم الباحة وفقاً لقناة “الإخبارية”، تعليق الدراسة حضورياً لمدة 5 أيام في المدرسة بعد اكتشاف 10 حالات إصابة بفيروس “كورونا” بين معلمي وطلاب المدرسة.
ويُتوقع أن تعود الدراسة الحضورية الأسبوع القادم، بعد قرار استمرار الدراسة عن بُعد في تلك المدرسة عبر منصة مدرستي لمدة 5 أيام فقط.
فيديو | مراسل #الإخبارية من #الباحة: تم إجراء فحص كورونا لجميع المعلمين والطلبة لتأكد من سلامة الجميع.. والعملية التعلمية مستمرة عن بعد #نشرة_النهار pic.twitter.com/FOtIVQpcEg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 23, 2021
فيديو | تعليق الدراسة بمتوسطة الأمير محمد بن سعود في #الباحة بعد رصد 10 إصابات بـ #كورونا#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/24J6luWDyw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) –December 23, 2021
وفق “أخبار 24”.