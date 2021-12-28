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جديد المحليات > ​منها “الخنق” و”الضـرب” و “زرع الأوهام”.. باحث في الرقية يكشف عن أساليب بعض الرقاة لخداع الناس
28/12/2021   7:10 ص

​منها “الخنق” و”الضـرب” و “زرع الأوهام”.. باحث في الرقية يكشف عن أساليب بعض الرقاة لخداع الناس

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كشف الباحث في الرقية الشرعية علي آل ياسين عن أساليب وحيل بعض الرقاة لخداع الناس وإيهامهم بالأمراض من أجل استغلالهم.

وقال آل ياسين خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الرقاة يلجؤون إلى “الخنق” و “الضـرب” في الرقية، من أجل معالجة الشخص، مؤكداً أن فعل مثل هذه الأمور قد تسبب الوفاة أو إحداث الضرر كما أنه لا يوجد مستند طبي أو دليل شرعي على صحة فعلها.

وأضاف أن بعض الرقاة يزرعون الأوهام في نفوس الناس أنهم مصابون بأمراض معينة من أجل استغلاهم، مشيراً إلى أنه يجب على الراقي أن يستعين بطبيب مختص لمعرفة ما يحتاجه المريض من علاج حيث إن الكثير من الأشخاص لا يعانون من السحر وإنما يحتاجون فقط للعلاج النفسي أو الطبي.

وحول وجود عسل أو زيت أو ماء مقروء عليه بدل للرقية، أوضح أن هناك بعض الرقاة يبيعون مثل هذه الأشياء في محلات قريبة منهم بأسعار معقولة ومنهم من يبيعها بأسعار عالية جداً ويكون بها نوع من التحايل على المريض، ناصحاً الرقاة بأخذ المعقول من المرضى وألا يثقلوا عليهم.وفق “أخبار 24”.

ونصح الجميع بعمل الرقية لأنفسهم بدلاً من الذهاب للرقاة والوقوع ضحية لاستغلالهم، مبيناً أنه الشخص يمكنه أن يرقي نفسه بنفسه وذلك بقراءة سورة الفاتحة، أو قصار الصور.

​منها “الخنق” و”الضـرب” و “زرع الأوهام”.. باحث في الرقية يكشف عن أساليب بعض الرقاة لخداع الناس

جديد المحليات
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