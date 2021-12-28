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جديد المحليات > حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
28/12/2021   2:05 م

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وأوضح المركز في تقريره أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسط إلى غزيرة على مناطق بريدة، وحائل وأجزاء من غرب منطقة الرياض ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أنه يتوقع هطول السحب الرعدية الممطرة على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة (الطائف). وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

جديد المحليات
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