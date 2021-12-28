“الخضيري” يوضح حقيقة إمكانية خفض 20 كيلو جراماً من الوزن بواسطة بالون المعدة

رد أستاذ أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، على استفسار بشأن مدى إمكانية خفض 20 كيلو جراماً من الوزن بواسطة بالون المعدة.
وقال الخضير إن تقنية استخدام البالون في تخفيف الوزن ليست جديدة، مبيناً أنها قد تفيد في تخفيض الوزن من 4 إلى 6 كلجم فقط وليس صحيحاً أنها تخفض الوزن 20 كلجم.
وأضاف أن وزن الجسم سيعود أشد مما كان عليه وستعود شراهة الأكل وتفشل تقنية البالون إذا لم تستخدم معها الحمية وممارسة الرياضة.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن التكميم أيضاً يحتاج إلى حمية وممارسة رياضة، وإلا فسيعود وزن الجسم إلى ما كان عليه سابقاً، خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات.